Мошенники нацелились на подростков, ищущих летнюю подработку

С наступлением летних каникул многие подростки начинают искать подработку. Этим активно пользуются мошенники, которые выдают себя за представителей известных компаний и обещают высокий доход за несложные задачи.

Специалисты предупреждают: настоящие работодатели никогда не требуют вводить паспортные данные, номера банковских карт или другую конфиденциальную информацию через ссылки, отправленные в мессенджерах.

Эксперты советуют юным ульяновцам и их родителям внимательно проверять вакансии, не переходить по подозрительным ссылкам и обязательно обсуждать любые предложения о работе со взрослыми.