Прокуроры Новосибирской области сводили детей-сирот в музей космонавтики

В канун Дня России сотрудники прокуратуры Новосибирской области организовали для детей, оставшихся без попечения родителей, экскурсию в музей космонавтики имени Ю.В. Кондратюка.

В ходе посещения ребята узнали, как проходят подготовку будущие космонавты, кто первым отправился в космос, как устроен быт на орбите и какие личные вещи разрешено брать с собой в полёт. Им также рассказали, насколько тяжело находиться в состоянии невесомости и как мужественно космонавты справляются с этим испытанием.

Кроме того, детям объяснили, почему именно 12 июня в России отмечается главный государственный праздник, и напомнили о вкладе нашей страны в освоение космического пространства.

Как отметили организаторы, подобные мероприятия играют важную роль в формировании у подрастающего поколения уважения к своей Родине, её истории и научным достижениям.