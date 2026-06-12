Не сдал ЕГЭ или ждёшь баллы: инструкция для выпускников 2026 года

В суете после экзаменов легко упустить важные сроки или растеряться, если что-то пошло не по плану. Стоит заранее разобраться, когда ждать результатов, как оспорить оценку, что делать с пересдачей и какие варианты остаются, даже если экзамен провален или поступать в вуз расхотелось.

Официальные баллы публикуют не сразу: в среднем на проверку и обработку уходит от десяти до четырнадцати дней после самого ЕГЭ.

Отдельный случай — нарушение порядка проведения экзамена (например, если в аудитории мешали посторонние шумы или случились технические сбои). В такой ситуации можно подать апелляцию.

Если же обязательный предмет не сдал и осенью, выпускнику выдадут справку об обучении. Полноценно пересдать экзамены в этом случае получится только в следующем году.