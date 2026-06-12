В Новосибирской области сняли карантин по пастереллезу скота

В Новосибирской области отменили все карантинные ограничения, введённые ранее из-за вспышки пастереллеза у крупного рогатого скота. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

«Мясо животных, в том числе говядина, а также иная продукция животного происхождения, прошедшая ветеринарный контроль, может свободно реализовываться на территории региона», — заявил начальник управления ветеринарии Новосибирской области Алексей Магеров.

Перемещать скот по области теперь можно, но под надзором ветеринарных специалистов. Для вывоза животных и продукции за пределы региона ветслужба восстанавливает статус регионализации — по прогнозам властей, документы будут оформлены к 30 июня.

Напомним, режим ЧС в регионе вводился сразу из-за двух заболеваний: пастереллёз зафиксировали в шести населённых пунктах пяти районов, бешенство — более чем в 70 очагах. Заражённых животных изымали и забивали — как в крупных хозяйствах, так и в личных подсобных. На сегодняшний день изъятие полностью завершено.