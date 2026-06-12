Россиянам предложат новый способ накопить на квартиру

У россиян появится ещё один инструмент для накопления на покупку жилья — договор жилищных сбережений. Об этом рассказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Документ уже прошёл согласование и рекомендован к принятию во втором чтении, пишет «Банки.ру».

Новый инструмент представляет собой целевые жилищные депозиты. Предполагается, что накопленные средства пойдут на покупку готовой квартиры или финансирование строительства. При этом банк предоставит клиенту ипотечный кредит на улучшение жилищных условий, если вкладчик будет соответствовать установленным требованиям.

Основные условия:

· Вклады можно пополнять без ограничений, причём это могут делать и третьи лица (например, родственники).

· Страховая сумма повышена — до 10 млн рублей.

· Срок депозита — не менее трёх лет.

· Уже через год без потери процентов средства разрешено направить на первый взнос по ипотеке или расчёт по действующему жилищному кредиту (в том числе в другом банке).

Если вкладчику откажут в ипотеке или он сам передумает покупать жильё, он сможет вернуть деньги вместе с накопленными процентами. Однако при добровольном отказе забрать средства получится не раньше чем через полтора года после заключения договора.