Эксперт назвал шоком для элит арест и увольнение новосибирского вице-губернатора Юрия Петухова

8 июня стало известно о том, что вице-губернатор Новосибирской области Юрий Петухов был уволен. Глава региона Андрей Травников сообщил об этом на оперативном совещании, но не раскрыл причины своего решения. Как уточнил осведомленный источник Сиб.фм в правительстве, теперь Новосибирская область на некоторое время останется без вице-губернатора, поскольку функции Петухова распределены между другими заместителями губернатора. Редакция опросила экспертов и депутатов по поводу ситуации.

Общественник Алексей Мазур прокомментировал: «Арест первого вице-губернатора Юрия Петухова стал настоящим шоком для новосибирских элит». Он отметил, что удаление имени Петухова с сайта правительства произошло практически мгновенно, без каких-либо объяснений. Сообщение об увольнении появилось лишь спустя два дня, а ясности по поводу причин так и не было предоставлено.

По словам Мазура, Петухов делил второе-третье место по влиянию с другим вице-губернатором, Владимиром Знатков, и курировал внутреннюю политику и социальный блок, который занимает значительную часть бюджета региона. Он добавил, что в условиях многочисленных провалов концессий, уголовных дел против членов правительства и скандалов с фермерскими хозяйствами обстановка в области была напряженной. Мазур отметил, что слухи о возможной отставке губернатора усилились в свете последних событий.

«В этот момент происходит фееричная история с задержанием вице-губернатора. Официальных подтверждений этому до сих пор нет, но его полномочия перераспределяются между другими чиновниками правительства», – подчеркнул эксперт. Он также предположил, что Петухов может быть ценным свидетелем для силовиков, а не конечной целью. «Теперь в правительстве все задаются вопросом: кто будет следующим?» – добавил Мазур.

Депутат Заксобрания НСО от «Единой России» Евгений Панферов отметил, что для губернатора Травникова это «достаточно тяжелый удар, особенно перед предстоящими выборами в Госдуму». Он выразил уверенность, что губернатор сможет найти нового компетентного управленца на эту должность, но при этом подчеркнул, что «ситуация довольно неоднозначная и требует тщательной проверки и взвешенной оценки».

Редактор «Центра Деловой жизни» Андрей Кузнецов отметил, что «незаменимых чиновников на региональном уровне не бывает, и Юрий Фёдорович не исключение». Он добавил, что в действующем составе правительства нет явного кандидата на место Петухова, и новый первый вице-губернатор появится, когда это будет актуально. Также он отметил, что влияние на результаты «Единой России» будет зависеть от резонанса уголовного преследования Петухова.

Контекст: По информации Сиб.фм, Юрий Петухов был задержан силовиками в Москве 4 июня. Ему инкриминируется нарушение статьи уголовного кодекса, связанной с наркотиками, однако официальных комментариев по поводу причин задержания пока не поступало.