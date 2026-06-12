Новосибирцы с размахом отмечают День России на Михайловской набережной: 10 ярких фото

Главный день празднования Дня России, 12 июня, выдался насыщенным. С полудня Михайловская набережная работает как большой народный праздник — пять тематических пространств объединили кухни народов России, ярмарочно-ремесленную слободу с мастер-классами по народным промыслам и площадки добровольческих и патриотических клубов. Вечером на сцену выйдет хедлайнер — Марина Девятова.

В городских парках основные программы уже состоялись. В Берёзовой роще прошли концерты «Пою тебе, моя Россия» (13:00) и программа ко Дню России (15:00). «Первомайский» парк принял гала-концерт фестиваля национальных культур «Мы дети твои» (14:00), а Центральный — программу «Широка страна моя родная». Парк «Сосновый бор» отгулял концерт «Поем о России» (15:00), «Заельцовский» — «С любовью к Родине» (15:00–17:00). «Бугринская роща» запустила цикл «Расскажите мне про Россию» ещё в 11:00.

Днём также прошли театральные показы, музейные экскурсии и концерты в десятках учреждений культуры. Детская киностудия «Поиск» провела мастер-класс в театре «Глобус» (16:00), а Новосибирский зоопарк завершил праздничную программу к 15:00.

В 19:00, в Новосибирском театре оперы и балета начинается гала-концерт «Единство муз» с участием артистов НОВАТа и Бурятского театра оперы и балета.

Финальным аккордом празднования станет 13 июня — в Колыванском районе близ деревни Большой Оёш прогремит XIII военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь». На 64 гектарах реконструкторы воссоздадут события от античности до современности. Зрителям впервые покажут трофейные машины натовского образца, захваченные новосибирскими бойцами, а ветераны СВО продемонстрируют тактику современных штурмовых подразделений.