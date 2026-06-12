Новосибирск избавится от ручной оплаты в общественном транспорте

Конфликты с кондукторами, которые то и дело перерастают в откровенную перепалку, вынудили мэрию Новосибирска форсировать переход на электронную оплату проезда. Ручной сбор денег в транспорте постепенно уйдёт в прошлое — ему на смену придут автоматические валидаторы.

Как рассказал начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Михаил Никулин, именно споры пассажиров с кондукторами стали главной причиной напряжённости в салонах. «Основные конфликты возникают из-за разногласий по оплате. Порой это переходит в откровенное хамство, — признал чиновник в эфире программы «Новосибирские новости. Диалог». — Мы стараемся искоренить такое через внедрение валидаторов».

Муниципальный транспорт к переменам уже во многом готов. Троллейбусный парк оборудован терминалами более чем на 90 %, трамвайный — свыше 60 %. Пока полностью бескондукторная схема работает лишь на двух частных маршрутах, но мэрия намерена расширять её по мере появления бюджетных средств.

В администрации не скрывают: полная замена кондукторов потребует времени и денег. Однако ставка сделана: автоматика должна вытеснить живого контролёра, а вместе с ним — и поводы для ежедневных стычек в транспорте.