В квитанциях ЖКХ с 1 июля может появиться новая строка на 18 000 рублей

Жильцы многоквартирных домов в ряде регионов начали замечать в платёжках необычные строки — «разовый взнос на модернизацию», «целевой сбор на обновление инфраструктуры» или «аварийный резерв». Сумма требования часто составляет около 18 000 рублей с квартиры, а срок оплаты — один-два месяца. Разбираемся, откуда взялся этот сбор и как себя вести собственникам.

Законно ли это?

Юрист по жилищному праву Антон Мишин поясняет: речь не о федеральном законе, а о региональных инициативах и решениях самих управляющих компаний (УК). Причина требований — дефицит средств на капремонт и резкий рост цен на стройматериалы. Однако формально УК может запросить дополнительные деньги только при строгом соблюдении условий. Главное из них — решение общего собрания собственников. На нём должны утвердить перечень работ, размер платежа и сроки. Без протокола собрания любая новая строка в квитанции незаконна.

Что делать собственнику?

1. Проверить квитанцию: есть ли ссылка на протокол собрания и конкретные работы.

2. Письменно запросить в УК протокол, смету и расчёт суммы для своей квартиры.

3. Убедиться, что собрание прошло без нарушений (был кворум более 50%, вас уведомили надлежаще).

Если сбор незаконен — можно не платить и жаловаться в Госжилинспекцию, прокуратуру или суд. Если решение законное, но денег нет, юристы советуют просить у УК рассрочку — компании часто соглашаются, чтобы избежать массовых неплатежей.