Жительница Новосибирска добилась решения о сносе дома и бани соседа

Новосибирский суд встал на сторону женщины, которой соседский дом отравлял жизнь годами. Итог — хозяин обязан за полгода снести не только жилой дом, но и гараж с баней.

Земельные участки на улице Немировича-Данченко соседствуют давно, но мирным это соседство назвать трудно. Истица обратилась в Кировский районный суд, перечислив целый букет нарушений: баня на 10 сантиметров залезла на её территорию, скат крыши дома выведен прямо к ней во двор, а ливневые стоки и вовсе сливаются на её участок. Вдобавок постройки нарушают градостроительные, санитарные и противопожарные нормы.

Сосед возражал: дом площадью 250 квадратных метров возведён по проекту, а требование снести всё под корень — мера несоразмерная. Однако в суде вскрылись куда более серьёзные обстоятельства. Разрешение на строительство выдали ещё в 1999 году — сроком на два года, и никаких документов о его продлении ответчик так и не предъявил. Фактически дом построили в 2007-м, когда разрешение уже давно истекло.

Точку в споре поставила судебная экспертиза. Специалисты установили: постройки грубо нарушают противопожарные и санитарные требования, создают угрозу жизни и здоровью людей, а устранить эти нарушения без полного сноса невозможно. Суд признал дом, гараж и баню единой самовольной постройкой и обязал ответчика снести их за свой счёт в течение шести месяцев.