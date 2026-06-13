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общество

В Новосибирске кондукторов заменят валидаторами из-за частых конфликтов с пассажирами

Фото: Сиб.фм / Freepik
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Власти Новосибирска планируют постепенно отказаться от кондукторов в пользу автоматической системы оплаты проезда. Главной причиной такого решения названы постоянные конфликты между сотрудниками транспорта и пассажирами.

Начальник управления организации пассажирских перевозок мэрии Новосибирска Михаил Никулин в эфире программы «Новосибирские новости. Диалог» сообщил, что подавляющее большинство спорных ситуаций в общественном транспорте связано именно с оплатой проезда. По его словам, разногласия между пассажирами и кондукторами нередко перерастают в открытые стычки. Чтобы решить эту проблему, город намерен расширять использование валидаторов.

Ранее сообщалось, что в мэрии Новосибирска опровергли слухи о «рейдах в военкомат» в автобусах.

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Кристина Уколова
Журналист

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