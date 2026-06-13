Новосибирские водители массово отказываются от ОСАГО из-за слабого контроля

В Новосибирской области водители всё чаще отказываются оформлять полис ОСАГО, убедившись, что езда без страховки не оборачивается для них серьёзными штрафами. Эксперты полагают, что даже запланированное снижение тарифов вряд ли изменит эту тенденцию.

Глава регионального отделения «Федерации автовладельцев России» Вячеслав Ашурков пояснил, что автомобилисты осознали отсутствие реального контроля и теперь даже после уменьшения коэффициента до 2,34 покупать полис не станут. По его словам, отсутствие наказания оказалось весомее любой скидки.

Между тем с 22 июня стоимость страховки действительно снизится. Центробанк утвердил обновлённые территориальные коэффициенты. Для Новосибирска он уменьшится с 3,12 до 2,34, для Бердска — с 2,48 до 1,86, для Искитима — с 2,32 до 1,74. В остальных городах и населённых пунктах области показатель упадёт с 2 до 1,5. Добиться пересмотра помогло усиление борьбы с мошенничеством: за первые четыре месяца 2026 года по заявлениям страховщиков возбуждено 217 уголовных дел.

Однако Ашурков уверен, что массового возвращения к покупке полисов ждать не стоит и число незастрахованных водителей практически не изменится. Для контекста: средняя цена ОСАГО для легкового автомобиля в регионе сейчас составляет 10,9 тысячи рублей, а средняя страховая выплата достигает 151,2 тысячи рублей. Дальнейшие корректировки коэффициента будут зависеть от убыточности и эффективности принятых мер.

Ранее сообщалось, что новосибирские водители оценили преимущества езды без полиса ОСАГО.