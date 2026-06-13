Новосибирцев предупредили о штрафах за демонстрацию отдельных татуировок на пляже

Жителей Новосибирской области предупредили о возможной административной ответственности за публичную демонстрацию определённых татуировок на пляже. Вице-президент коллегии адвокатов Москвы Аркадий Завалько пояснил, что наказание грозит не за сам факт наличия рисунков на теле, а за их открытый показ в общественных местах.

По его словам, за татуировки с символами или словами, призывающими к возбуждению ненависти по расовому, половому, национальному либо религиозному признаку, ответственность будет серьёзнее. Для физических лиц штраф составит от 10 до 20 тысяч рублей, либо им назначат обязательные работы до 100 часов, либо грозит арест до 15 суток. За наколки с экстремистскими или националистическими элементами положен штраф от 1 до 2,5 тысячи рублей по статье о пропаганде нацистской атрибутики.

Неприличные изображения или нецензурную брань на теле могут расценить как мелкое хулиганство, за что взыщут от 500 до 1000 рублей или также применят арест до 15 суток. Подать жалобу на отдыхающего может любой свидетель.

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