В Новосибирской области официально отменили карантин по пастереллезу скота

Власти Новосибирской области официально отменили карантинные ограничения, введённые из-за вспышек пастереллеза среди сельскохозяйственных животных. Соответствующие распоряжения подписал губернатор, сообщает ТАСС со ссылкой на сайт областного Министерства сельского хозяйства. Все ранее действовавшие запреты сняты.

В ведомстве уточнили, что мясо животных, включая говядину, и другая продукция животного происхождения, прошедшие обязательный ветеринарный контроль, теперь могут свободно реализовываться на всей территории региона. Кроме того, разрешено перемещение сельскохозяйственных животных по области, но под контролем ветеринарных специалистов.

Вспышки пастереллеза были зафиксированы в феврале текущего года сразу в пяти районах. Для предотвращения распространения болезни проводилось изъятие скота, что затронуло около 0,6 процента всех хозяйств области. Владельцам изъятых животных предусмотрена компенсация, а также социальная выплата в размере регионального прожиточного минимума сроком на девять месяцев. Помимо пастереллеза, с начала года в регионе выявили более 50 очагов бешенства, из-за чего на всей территории вводили режим чрезвычайной ситуации. Однако именно пастереллез стал причиной ограничений на вывоз продукции животноводства. Региональный Минсельхоз ранее заявлял о намерении до конца июня получить положительный статус по регионализации от Россельхознадзора.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области сняли карантин после вспышки опасной инфекции у скота.