Путин приедет в Новосибирск? Когда запустят СКИФ и что сейчас происходит на стройке объекта мегасайенс

Под Новосибирском, в наукограде Кольцово, подходит к завершению одна из самых амбициозных строек в истории российской науки – Центр коллективного пользования «СКИФ». Сибирский кольцевой источник фотонов, как расшифровывается аббревиатура, готов на 99,7%. Объект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения 4+ будет официально сдан в августе 2026 года в рамках форума «Технопром-2026».

СКИФ — это источник синхротронного излучения нового поколения. Это один из крупнейших проектов создания объектов исследовательской инфраструктуры в России за последние 20-30 лет. Таких проектов не было. То, что он реализуется в Новосибирске, — большая удача, отмечают эксперты.

Главный научный сотрудник ЦКП СКИФ Ян Зубавичюс в интервью Сиб.фм подчёркивает уникальность проекта.

«СКИФ» — это не просто здание, а целый комплекс из 34 сооружений на 30 гектарах, где будет располагаться передовое научное оборудование. Его главная задача — обеспечение сложных научных исследований с использованием пучков синхротронного излучения. Ожидается, что центр станет ведущей площадкой как для фундаментальных исследований, так и для решения прикладных задач в интересах инновационных и промышленных предприятий.

Строительство: от идеи до финишной прямой

Строительство СКИФа началось в 2021 году, но этому предшествовал почти год проектировочных работ. Изначально комплекс планировалось запустить в эксплуатацию в 2027 году, а полную мощность набрать к 2035-му. На его территории должны появиться 30 экспериментальных станций, доступных для учёных из России и стран-партнёров.

Сейчас, на финальном этапе, готовность объекта составляет 99,7%.

«Уже сейчас есть на что посмотреть: комплекс зданий и инженерная инфраструктура практически готовы. Мы выходим на финишную прямую», — делится оптимизмом Ян Зубавичюс. — «Строительная готовность — около 98%... Мы ожидаем завершения стройки и начало полноценной эксплуатации, связывая с этим большие надежды на запуск всей научной и технологической «машины».

Что уже готово и какие эксперименты ждут учёных?

Первую очередь СКИФа составят семь экспериментальных станций, оборудование для которых уже готово. Две станции уже смонтированы и успешно прошли испытания:

«Быстропротекающие процессы»:

Эта станция позволит исследовать поведение материалов под экстремальными нагрузками и при сверхвысоких температурах.

«Диагностика в высокоэнергетическом рентгеновском диапазоне»:

Станция ориентирована на материаловедение, науки о жизни, археологию и палеонтологию.

Помимо этого, на СКИФе строятся и другие уникальные станции:

Отечественное сердце СКИФа

Важным фактором стала возможность создания сложнейшего оборудования полностью силами российских учёных. Когда импортное оборудование стало недоступно, специалисты из ведущих сибирских научных центров, включая Институт ядерной физики им. Будкера и Институт гидродинамики им. Лаврентьева, взяли на себя задачу спроектировать и произвести необходимую аппаратуру.

«Нас очень интересует тематика металлообработки, аддитивных технологий, сварки. У нас есть уникальный опыт в проведении передовых исследований, и мы хотим, чтобы это знание воплощалось в технологии и изделия здесь, в Новосибирской области», — говорит Ян Зубавичюс, подчёркивая важность отечественных разработок.

Открытие с прицелом на будущее

СКИФ будет работать на создание сверхъяркого и сверхточного рентгеновского излучения благодаря показателю сверхнизкого эмиттанса — 0,075 нм·рад. Это делает его одним из самых совершенных синхротронных комплексов в мире.

«Прежде всего, это источник рентгеновского излучения. С рентгеном все знакомы по поликлиникам. СКИФ — это гигантский рентгеновский аппарат, который генерирует очень мощное и узконаправленное излучение. Это уникальный инструмент для неразрушающих исследований. Он может просвечивать что угодно: новые материалы, сплавы, керамику, готовые изделия», — объясняет Ян Зубавичюс.

Он приводит яркую аналогию:

«Мне нравится аналогия с цифровой видеокамерой с бесконечным зумом. Мы можем рассмотреть объект целиком, затем „приблизить“ изображение до масштаба зёрен и трещин в материале, а потом спуститься до уровня атомов. Понимая, как материал устроен на атомном уровне, можем улучшать его свойства. Более того, в реальном времени наблюдать процессы: например, как наносится защитная плёнка на деталь или как происходит износ. И, изучая это, давать рекомендации для производства».

Сотрудничество науки и бизнеса

СКИФ — это не только фундаментальная наука, но и возможность для развития промышленности. Центр призван стать платформой для решения прикладных задач.

«Мы используем любую коммуникационную площадку для диалога. В структуре СКИФ даже появился новый отдел — по развитию взаимодействия с промышленностью», — отмечает Ян Зубавичюс. — «К моменту запуска пользовательских станций во второй половине года все процедуры должны быть отлажены. Мы готовы обсуждать все нюансы: экономические обоснования, права на интеллектуальную собственность, коммерческую тайну».

Для эффективной работы комплекса формируется и научный, и технический персонал. Всего здесь будет трудиться около 300 человек, среди которых 45 кандидатов наук и 16 докторов наук.

Однако, как поясняет Ян Зубавичюс, это лишь первая часть кадровой задачи:

«Здесь два аспекта. Первый — формирование штата самого центра, это около 500 сотрудников, процесс идёт активно. Вторая, более масштабная задача — формирование пользовательского сообщества. Это учёные и инженеры, которые будут приезжать со своими задачами. Такое сообщество должно насчитывать до 10 тысяч человек по всей стране. Мы делаем системную работу, сотрудничаем с вузами, делая упор на региональные: НГУ, НГТУ НЭТИ, ТПУ, ТГУ».

В ожидании высоких гостей

Ожидается, что открытие СКИФа станет значимым событием, на которое прибудет президент России Владимир Путин.

«Мы очень рассчитываем, что визит состоится. Он планируется на конец лета — начало осени. Мы готовимся и уверены, что вся работа будет завершена в срок. Объект будет готов к началу эксплуатации, будет не стыдно показать. Это наша общая большая победа, в которую вложились множество организаций и людей со всей страны», — подтверждает Ян Зубавичюс.

Таким образом, август 2026 года — это не просто дата открытия, а начало запуска важнейшего научного объекта в эксплуатацию. СКИФ готовится стать локомотивом научных исследований и промышленных инноваций в России.