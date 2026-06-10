В Бердске начали ремонт взрослой поликлиники

В Бердске стартовал ремонт во взрослом поликлиническом отделении центральной городской больницы. Работы ведутся в здании на улице Островского, 53. На аппаратном совещании в городской администрации главврач горбольницы Елена Тоцкая сообщила, что терапевтические участки поликлинического отделения уже перенесены в медицинские корпуса по адресам Пушкина, 172 и Ленина, 43. Переезд отделения на улицу Ушакова состоится в течение текущей недели.

Глава города Семён Лапицкий порекомендовал руководителю больницы усилить работу колл-центра БЦГБ. Это нужно, чтобы в период переезда жители Бердска могли без проблем дозвониться до специалистов медорганизации и получить всю необходимую информацию. Ознакомиться с маршрутизацией пациентов на время ремонта можно на интернет-ресурсах горбольницы.

Кроме того, стало известно, что программу модернизации первичного звена здравоохранения в регионе продлили на пять лет. За этот период в Новосибирской области построят три новые поликлиники, одна из них — в Бердске. Программа стартовала в 2021 году как одно из направлений нацпроекта «Здравоохранение», а в 2025 году перешла в новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее сообщалось, что на ремонт 6 километров трассы в Новосибирской области выделили более 384 миллионов.