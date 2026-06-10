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общество

На ремонт 6 километров трассы в Новосибирской области выделили более 384 миллионов

Фото: ТУАД Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
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Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области объявило аукцион по поиску подрядчика для ремонта трассы Новосибирск – Кочки – Павлодар. Как сообщили в пресс-службе ТУАД, информация уже размещена на портале госзакупок.

Работы развернутся в Кочковском районе, где предстоит обновить два смежных участка общей протяженностью шесть километров. Речь идет об отрезках с 210-го по 213-й и с 213-го по 216-й километр, которые пролегают от окрестностей поселка Решеты до села Кочки. Обследование выявил там характерные разрушения: глубокую колею, многочисленные выбоины, сеть продольных и поперечных трещин, а также локальное разрушение асфальта.

Начальная цена контракта составляет более 384 миллионов рублей, средства поступят из областного бюджета. Ремонт разделят на несколько этапов, а полностью завершить его планируется к осени 2027 года. Прием заявок продлится до 22 июня текущего года.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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