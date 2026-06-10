Новосибирские животноводы накопили мяса на 1,56 миллиарда

В Новосибирской области готовятся к отмене действующих ограничений на вывоз говядины. О конкретных сроках было заявлено на заседании аграрного комитета регионального Заксобрания. Заместитель министра сельского хозяйства Денис Гамза отметил, что положительное решение Россельхознадзора планируется получить уже к 30 июня. Об этом сообщили в пресс-службе Заксобрания Новосибирской области.

По словам чиновника, основная часть производимой в регионе говядины на кости реализуется за пределы области. Сейчас местные мясокомбинаты и убойные пункты накопили значительные складские запасы готовой продукции общим объёмом около 130 тонн.

«Итого по хозяйствам на текущую дату нам необходимо реализовать крупного рогатого скота в живом весе порядка 5 тысяч 150 тонн на общую сумму 1,56 миллиарда рублей», — сообщил Денис Гамза.

С 8 июня специалисты областного управления ветеринарии приступили к отбору проб крови у поголовья во всех категориях хозяйств для проведения мониторинга. Эти исследования необходимы для снятия с Новосибирской области статуса по регионализации. В Минсельхозе рассчитывают завершить этот мониторинг до 25 июня, чтобы передать итоговые материалы в Россельхознадзор. В случае получения положительного решения, местные производители смогут возобновить поставки продукции за пределы области.