Юрист напомнила новосибирцам про освобождение от работы при +28 в офисе

С наступлением летней жары у новосибирцев, как и у всех россиян, появляется законное основание для приостановки трудовой деятельности прямо в разгар рабочего дня.

Офисные сотрудники с преимущественно сидячей работой могут отказаться от выполнения обязанностей, если температура в помещении превысила отметку в 28 градусов. Об этом напомнила кандидат юридических наук, доцент РЭУ имени Плеханова Ольга Леонова.

«Высокая температура в офисе может стать основанием для отказа от работы, если она превышает допустимые нормы», — цитируют её РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что превышение этого порога может навредить здоровью, поэтому закон позволяет приостановить работу. Однако процедура требует строгого соблюдения формальностей. Сотрудник обязан письменно уведомить начальника, зафиксировав точные показания термометра в присутствии коллег. В заявлении указывается требование о приостановке деятельности до устранения нарушения.

При этом юрист предостерегает от самовольного ухода домой без оформления простоя. Если работник покинет офис, не дождавшись ответа работодателя, такой поступок могут расценить как прогул со всеми вытекающими последствиями.