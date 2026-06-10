Новосибирские аграрии пересматривают посевные портфели, чтобы заработать на масличных культурах

Новосибирские аграрии пересматривают структуру посевных площадей в попытке увеличить доходность. Общая посевная площадь в Новосибирской области в этом году составит 2 165 000 гектаров, что на 20 тысяч больше уровня 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства региона Денис Гамза.

По его словам, посевные площади под зерновыми и зернобобовыми культурами увеличились на 55 тысяч гектаров по сравнению с прошлым годом. Напомним, по итогам 2025 года Новосибирская область вошла в число лидеров Сибирского федерального округа по производству гороха — в регионе намолотили 299,7 тысячи тонн этой культуры.

По техническим культурам плановый прирост еще больше — 87 тысяч гектаров, до 622 тысяч гектаров. Замминистра констатировал, что по сравнению с 2023 годом площадь технических культур в регионе выросла почти в два раза, при этом структура посевных площадей под масличными культурами меняется.

Плановые посевы рапса увеличились на 61 тысячу гектаров и достигли 314 тысяч гектаров. Ранее сообщалось, что под рапс в 2026 году аграрии запланировали около 500 тысяч гектаров. Для сравнения, в 2025 году на весенние полевые работы под масличные культуры первоначально отводилось 362 тысячи гектаров, но по факту после окончания посевной аграрии региона выполнили 525 тысяч гектаров.

Растет интерес и к возделыванию подсолнечника. В 2026 году он размещен на площади 145 тысяч гектаров, что на 41 тысячу больше прошлогоднего. Стоит отметить, что в 2025 году экспорт подсолнечника из региона вырос в четыре раза — иностранным покупателям отгрузили 6 тысяч тонн продукции.

Под масличный лен отведут 98 тысяч гектаров, что на 6 тысяч меньше показателя прошлого года. При этом по оценкам экспертов, стратегическим ресурсом промышленного суверенитета страны становится лен-долгунец. В 2011 году Новосибирская область была первой в стране по урожайности этой культуры — с 5 815 гектаров заготовили более 100 тысяч тонн льна. Самый богатый урожай в тот год собрали в Маслянинском и Искитимском районах, сообщал Минсельхоз региона.

Соя будет посеяна на площади 64,4 тысячи гектаров, что на 5 тысяч меньше прошлогоднего. Однолетними кормовыми культурами планируется засеять 160 тысяч гектаров. На 9 июня работы выполнены на 70 процентов.

Картофель и овощи планируется посадить на площади 17 тысяч гектаров, включая личные подсобные хозяйства граждан. По сравнению с 2025 годом площади под этими культурами в регионе сократились на 26 процентов. Причина — низкая цена на плодоовощную продукцию.

Ранее сообщалось, что в Искитимском районе Новосибирской области засеяно более 70% площадей — аграрии спешат.