В Искитимском районе Новосибирской области засеяно более 70% площадей — аграрии спешат

В Искитимском районе Новосибирской области засеяно более 70 процентов запланированных площадей. Аграрии стараются наверстать время, потерянное из-за дождей и заморозков, и завершить работы в оптимальные агротехнические сроки. Об этом сообщила администрация района.

Заместитель по растениеводству птицефабрики «Улыбино» Александр Кувалдин отметил, что в старину говорили: до Троицы нужно успеть отсеяться. По его словам, хозяйство планирует справиться к 30 мая. В планах фабрики — около 6 тысяч гектаров, но площадь могут увеличить. В «Улыбино» дополнительно ввели в оборот ещё примерно 2 тысячи гектаров земли. То, что не успеют засеять, отдадут под пары, а осенью — под озимые.

Тракторист Николай Фильков поделился, что когда посевная перевалила за середину, работа пошла быстрее. Осталось меньше тысячи гектаров, и к концу недели планируют закончить. Механики демонстрируют высокое мастерство, управляя сеялками вокруг электроопор, установленных по периметру поля.

Начальник управления сельского хозяйства Виктор Лоханов сообщил, что зерновые в районе должны быть посеяны до 5 июня. Чтобы ускорить процесс, хозяйства работают в две смены или по 12 часов в сутки — в зависимости от погоды. Проблем с семенами, запчастями, удобрениями и горюче-смазочными материалами нет.

Ранее сообщалось, что новосибирские аграрии перевыполнили план по севу озимых на 54%.