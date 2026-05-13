Новосибирские аграрии перевыполнили план по севу озимых на 54%

Посевная кампания в Новосибирской области идет с опережением графика. Несмотря на переменчивую весеннюю погоду, аграрии приступили к работам в апреле и активно наращивают темпы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Михайлов во время рабочей поездки в Сузунский район.

Особо успешно складывается ситуация с озимыми зерновыми под урожай 2026 года. Хозяйства региона перевыполнили федеральное задание: засеяно 32,4 тысячи гектаров при плане 21 тысяча гектаров (154,3%). Также проведена вспашка зяби на 713,8 тысячи гектаров, что закладывает хорошую основу для будущих урожаев.

Андрей Михайлов отметил высокий уровень готовности аграриев. Полевые работы продолжаются, темпы сохраняются. Сельхозпроизводители намерены завершить посевную в оптимальные агротехнические сроки.