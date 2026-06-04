Проспект Димитрова в Новосибирске наполовину перекроют до 21 августа

В Новосибирске с вечера 2 июня действует длительное ограничение движения по проспекту Димитрова. Автомобилистам придётся терпеть неудобства вплоть до 21 августа. Причина — техническое перевооружение тепломагистрали, о чём сообщила пресс-служба СГК Новосибирска.

Энергетикам предстоит заменить участок теплосети диаметром 700 миллиметров. Протяжённость ремонтируемого отрезка составит 166 метров в однотрубном исчислении. На время работ проезжую часть сузили до середины на отрезке от дома № 7 по проспекту Димитрова до здания № 11 на Вокзальной магистрали.

Зона ремонта также затронула парковку вдоль проспекта и тротуар. В СГК заверили, что для пешеходов организовали специальные проходы, чтобы сохранить свободный доступ к магазинам и другим объектам.

Ранее сообщалось, что больше 80 тысяч новосибирцев уже проголосовали за парки и скверы для благоустройства.