Новосибирские чиновники сыграли в шутер и выиграли киберспортивный турнир

В Новосибирске сотрудники министерств и государственных организаций приняли участие в киберспортивном турнире лиги «Квазар». Участники соревновались в шутере вместе с командами из других регионов России.

В нынешнем сезоне на турнир заявились 17 команд. Среди участников были представители Минэкологии Красноярского края, а также Социального фонда России по Москве и Московской области.

Финал Кубка Лиги учреждений № 5 прошёл 31 мая. Победителем стала команда министерства финансов Новосибирской области. Капитан команды Павел Ретунский рассказал, что коллектив участвует в соревнованиях уже несколько лет. Ранее команда поднималась только до третьего места.

Серебро турнира получила Инспекция государственного строительного надзора. Третье место заняла команда колледжа электроники и вычислительной техники.

Организаторы отмечают, что турнир стал частью развития корпоративного киберспорта среди государственных структур и образовательных учреждений.