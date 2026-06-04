Российский мессенджер «Макс» исчез из App Store

Российский мессенджер Max пропал из App Store — официального магазина приложений для устройств Apple. Об этом вечером 3 июня сообщили в компании VK, которая занимается разработкой сервиса.

При этом приложение продолжает работать у пользователей, которые установили его ранее. Проблема затронула только возможность нового скачивания.

В пресс-службе VK сообщили, что уже направили запрос в Apple и сейчас работают над решением ситуации.

Американская компания пока не дала официальных комментариев по поводу исчезновения приложения из магазина.