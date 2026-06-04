82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 01:14
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
82.76% -1.2
сегодня
05 июня, 01:14
пробки
6/10
погода
+29.6°C
курсы валют
usd 73.34 | eur 85.12
вчера 23:30
общество

Российский мессенджер «Макс» исчез из App Store

Фото: Сиб.фм
Подпишитесь на Telegram-канал

Российский мессенджер Max пропал из App Store — официального магазина приложений для устройств Apple. Об этом вечером 3 июня сообщили в компании VK, которая занимается разработкой сервиса.

При этом приложение продолжает работать у пользователей, которые установили его ранее. Проблема затронула только возможность нового скачивания.

В пресс-службе VK сообщили, что уже направили запрос в Apple и сейчас работают над решением ситуации.

Американская компания пока не дала официальных комментариев по поводу исчезновения приложения из магазина.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.