В центре Новосибирска планируют снести столетние детские ясли

В историческом центре Новосибирска планируют снести здание бывших детских яслей, принадлежавших рабочему кооперативу «Печатник». Фонд имущества Новосибирской области объявил тендер на разработку проекта демонтажа.

Документация размещена на портале госзакупок. Стоимость контракта составляет 257 тысяч рублей.

Речь идёт о двухэтажной деревянной постройке на улице Свердлова, 19. Здание находится в государственной собственности. По данным Росреестра, оно было построено в 1927 году и имеет площадь 251,3 квадратного метра.

Ранее краеведы и архитекторы предлагали включить объект в список памятников как редкий пример ранней городской застройки. Однако государственная экспертиза не подтвердила его историко-культурную ценность.

Специалисты профильного центра заявили, что здание не имеет уникальных конструктивных особенностей и мемориального значения. В результате его не включили в перечень охраняемых объектов.