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общество

Три пляжа уже открыли для купания в Новосибирске

Фото: Сиб.фм
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В Новосибирске стартовал пляжный сезон. Как сообщили в мэрии, всего этим летом для горожан подготовили шесть зон отдыха: пять муниципальных и один коммерческий. На сегодняшний день три из них уже открыты и ждут посетителей.

Первыми заработали коммерческий пляж «Звезда» в Советском районе, а также два муниципальных пляжа в Кировском и Ленинском районах.

Остальные зоны отдыха пока закрыты, но откроются сразу после завершения проверок. Официальный купальный сезон в Новосибирской области возьмёт старт 10 июня. К этой дате специалисты обещают проверить все оставшиеся пляжи. Жителей просят не забывать о правилах безопасности и заходить в воду только в разрешённых для этого местах.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области увеличат число официальных пляжей в 2026 году.

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Кристина Уколова
Журналист

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