В Новосибирской области увеличат число официальных пляжей в 2026 году

В Новосибирской области в купальном сезоне 2026 года планируют открыть 23 официальных пляжа. Это больше, чем в прошлом году. Тогда в регионе работал 21 пляж.

Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам региона Сергей Кудинов на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС ТАСС.

По его словам, список официальных мест для купания расширят за счёт новых площадок. Один пляж появится в Бердске. Ещё одна зона отдыха откроется на территории детского оздоровительного лагеря.

Власти отмечают, что расширение сети официальных пляжей направлено на повышение безопасности отдыхающих в летний сезон.