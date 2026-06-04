Центробанк с 18 марта снижает коэффициент ОСАГО в Новосибирске, но ничего не меняется

По состоянию на 4 июня проект Банка России, предполагающий существенное снижение территориального коэффициента в Новосибирской области, так и не был рассмотрен. Об этом Сиб.фм сообщили осведомленные источники в банковской системе.

Между тем, еще 18 марта ЦБ анонсировал такое снижение в своих соцсетях.

«Банк России предлагает снизить территориальный коэффициент по ОСАГО в Новосибирской области. Проект указания предусматривает такое снижение территориального коэффициента: для Новосибирска — с 3,12 до 2,34; для Бердска — с 2,48 до 1,86; для Искитима — с 2,32 до 1,74; для остальных городов и населенных пунктов области — с 2 до 1,5. Пересмотр показателей стал возможен благодаря усилению мер по борьбе с мошенничеством и недобросовестными действиями в ОСАГО в этом регионе», — заявили в ЦБ в марте.

Так что на данный момент новосибирцы могут смело радоваться принятым мерам по борьбе со страховыми мошенниками. Но почувствовать реальный эффект в материальном плане у жителей региона возможности нет. Реальных сроков рассмотрения проекта в ЦБ не называют; по данным Сиб.фм, сам проект находится в Минюсте РФ.

В Новосибирской области в начале 2026 года активизировалась работа правоохранительных органов против автоподставщиков, а депутаты и бизнес‑сообщество добиваются пересмотра территориального коэффициента ОСАГО. Как сообщили в пресс‑службе Сибирского ГУ Банка России в ответ на запрос редакции Сиб.фм, такое возможно. Также в ЦБ назвали условия для его пересмотра.