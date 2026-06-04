82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 15:39
пробки
7/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 71.55 | eur 86.24
82.76% -1.2
сегодня
04 июня, 15:39
пробки
7/10
погода
+24.8°C
курсы валют
usd 71.55 | eur 86.24
сегодня 13:25
Авто

Центробанк с 18 марта снижает коэффициент ОСАГО в Новосибирске, но ничего не меняется

Фото: Сиб.фм / сгенерировано AI
Подпишитесь на Telegram-канал

По состоянию на 4 июня проект Банка России, предполагающий существенное снижение территориального коэффициента в Новосибирской области, так и не был рассмотрен. Об этом Сиб.фм сообщили осведомленные источники в банковской системе.

Между тем, еще 18 марта ЦБ анонсировал такое снижение в своих соцсетях.

«Банк России предлагает снизить территориальный коэффициент по ОСАГО в Новосибирской области. Проект указания предусматривает такое снижение территориального коэффициента: для Новосибирска — с 3,12 до 2,34; для Бердска — с 2,48 до 1,86; для Искитима — с 2,32 до 1,74; для остальных городов и населенных пунктов области — с 2 до 1,5. Пересмотр показателей стал возможен благодаря усилению мер по борьбе с мошенничеством и недобросовестными действиями в ОСАГО в этом регионе», — заявили в ЦБ в марте.

Так что на данный момент новосибирцы могут смело радоваться принятым мерам по борьбе со страховыми мошенниками. Но почувствовать реальный эффект в материальном плане у жителей региона возможности нет. Реальных сроков рассмотрения проекта в ЦБ не называют; по данным Сиб.фм, сам проект находится в Минюсте РФ.

В Новосибирской области в начале 2026 года активизировалась работа правоохранительных органов против автоподставщиков, а депутаты и бизнес‑сообщество добиваются пересмотра территориального коэффициента ОСАГО. Как сообщили в пресс‑службе Сибирского ГУ Банка России в ответ на запрос редакции Сиб.фм, такое возможно. Также в ЦБ назвали условия для его пересмотра.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Виктор Бобровников
Главный редактор

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.