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общество

Ленинский суд Новосибирска отправил в колонию двух застройщиков за хищение 234 миллионов

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Ленинский районный суд Новосибирска поставил точку в деле о крупном обмане дольщиков. Двое руководителей коммерческих организаций признаны виновными в хищении более 234 миллионов рублей. О приговоре рассказали в пресс-службе суда.

Следствие установило, что с 2013 по 2018 год фигуранты собирали деньги с граждан под предлогом строительства жилья. Однако полученные средства они не вкладывали в объекты, а выводили и тратили по собственному усмотрению. Общая сумма ущерба превысила 234,8 миллиона рублей. Суд квалифицировал эти действия как мошенничество в особо крупном размере.

Первый осуждённый получил 5 лет колонии общего режима и штраф в 250 тысяч рублей. Второму назначили 4 года колонии общего режима и штраф в 200 тысяч рублей. Обоим также запретили на 2 года заниматься любой деятельностью, связанной с привлечением средств населения в строительство.

Ранее сообщалось, что Барабинский суд займётся иском прокурора о кресле-коляске для осуждённого инвалида.

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Кристина Уколова
Журналист

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