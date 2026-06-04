На Зыряновской в Новосибирске начали создавать новый сквер

В Новосибирске стартовали работы по благоустройству территории на улице Зыряновской. Новый зелёный участок появится рядом с перекрёстком улиц Зыряновской и Восход. Это один из самых загруженных транспортных узлов города.

К работам приступили администрация Октябрьского района и подрядные организации.

Сначала специалисты подготовили территорию для будущего сквера. Рабочие убрали старые насаждения и заменили грунт на более плодородный.

Первыми на участке высадили десять двухлетних дубов. Именно они станут основой нового зелёного пространства.

Сейчас подрядчики завершают посев газона. После этого уход за растениями и полив возьмёт на себя муниципальное учреждение «Октябрьское».

После завершения озеленения на участке планируют начать ремонт тротуаров.