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общество

На Зыряновской в Новосибирске начали создавать новый сквер

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
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В Новосибирске стартовали работы по благоустройству территории на улице Зыряновской. Новый зелёный участок появится рядом с перекрёстком улиц Зыряновской и Восход. Это один из самых загруженных транспортных узлов города.

К работам приступили администрация Октябрьского района и подрядные организации.

Сначала специалисты подготовили территорию для будущего сквера. Рабочие убрали старые насаждения и заменили грунт на более плодородный.

Первыми на участке высадили десять двухлетних дубов. Именно они станут основой нового зелёного пространства.

Сейчас подрядчики завершают посев газона. После этого уход за растениями и полив возьмёт на себя муниципальное учреждение «Октябрьское».

После завершения озеленения на участке планируют начать ремонт тротуаров.

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Игорь Кириченко
Журналист

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