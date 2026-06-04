В центре Новосибирска открылась фотовыставка «Бизнес в объективе. Креативные индустрии»

В Новосибирске, на площадке перед киноцентром «Победа» (ул. Ленина, 7) состоялось торжественное открытие фотовыставки «Бизнес в объективе. Креативные индустрии», организатором которой выступил ПСБ.

Сегодня площадка перед старейшим кинотеатром города стала галереей под открытым небом. ПСБ в очередной раз запустил проект «Бизнес в объективе», но в этом году — с новым технологическим слоем. Фотографии впервые сгенерированы при участии искусственного интеллекта – их хочется разглядывать.

Фотопроект призван рассказать о представителях малого и среднего бизнеса Новосибирска, в этом году его героями стали 13 предпринимателей. Среди участников — разработчики технологий и сервисов, отельеры и создатели локальных производств, конструкторы и строители. В объектив проекта попали яркие, талантливые и энергичные предприниматели, которые через реализацию своих идей продвигают Новосибирск, придавая имиджу города новые смыслы.

«Сегодня именно креативные идеи и продукты трансформируются в бизнес, который работает на благо развития нашего города и региона в целом. Новосибирские предприниматели — амбициозные и творческие люди. Мы хотим показать, какой вклад они вносят в экономику и жизнь нашего региона. Для банка поддержка таких проектов — это вклад в развитие предпринимательства в Новосибирске», – сообщил вице-президент – управляющий Сибирским филиалом ПСБ Денис Голубев.

«Бизнес в объективе» является частью программы поддержки бизнеса "ПСБ для МСБ" и реализуется под руководством старшего вице-президента, директора по внешним связям ПСБ Веры Подгузовой.