Мемориальную доску Вячеславу Журавлёву открыли на улице Советской в Новосибирске

В Новосибирске 4 июня торжественно открыли мемориальную доску памяти Вячеслава Васильевича Журавлёва. Памятный знак установили на доме по улице Советской, 35, где он прожил два десятка лет. Вячеслав Журавлёв более двадцати лет возглавлял Новосибирский областной Совет ветеранов, а также избирался депутатом Законодательного собрания региона в четвёртом, пятом и шестом созывах. На церемонию пришли его коллеги — действующие парламентарии.

Председатель областного Совета ветеранов Владимир Панарин объяснил выбор даты. Он напомнил, что завтра, 5 июня, исполняется ровно год со дня смерти Вячеслава Васильевича. Именно ветеранская организация выступила с инициативой об увековечивании памяти уважаемого руководителя. Панарин также отметил, что за время руководства Журавлёва было издано 60 книг о Великой Отечественной войне. Главной из них стала «Книга памяти», куда внесены имена всех новосибирцев, погибших на фронте.

Вице-спикер регионального парламента Роман Яковлев зачитал слова благодарности от председателя Заксобрания Андрея Шимкива и всего депутатского корпуса. Он подчеркнул, что Вячеслав Журавлёв без преувеличения отдавал всего себя на благо Новосибирской области. Ещё один вице-спикер Владимир Карпов назвал коллегу уникальным человеком и выразил мнение, что Журавлёв достоин звания «Почётный житель Новосибирской области».

Ранее сообщалось, что новосибирцам предложили выбрать места для новых муралов и мемориальных досок.