Новосибирцам предложили выбрать места для новых муралов и мемориальных досок

Мэрия приглашает жителей Новосибирска принять участие в общественных обсуждениях, касающихся внешнего облика города. На суд горожан вынесены проекты размещения новых объектов монументально-декоративного оформления. Речь идёт о муралах, мемориальных табличках и памятном знаке, которые должны украсить разные районы.

Значительная часть инициатив направлена на увековечивание памяти выдающихся земляков и защитников Родины. Так, на фасадах жилых домов на улицах Краузе, Солидарности и Бориса Богаткова планируется создать масштабные муралы. Художественные композиции посвятят Вадиму Андренкову, Михаилу Гудкову и павшим защитникам Отечества.

Кроме того, новосибирцам предлагают оценить эскизы мемориальных табличек. Их планируют установить на зданиях по улицам Иванова, Советской и Немировича-Данченко в память о Марии Батычко, Вячеславе Журавлеве и Лидии Сидоровой. Отдельного внимания заслуживает проект стелы, посвящённой воинам-сибирякам. Её предлагается установить на благоустроенной озеленённой территории на улице Рассветной. По задумке авторов, стела станет знаковым местом поклонения подвигу земляков.

Общественные обсуждения проводятся для того, чтобы собрать мнения активных жителей, представителей общественных организаций, бизнеса и экспертов. Все замечания и предложения обещают рассмотреть в установленном порядке. Подать их можно в электронном виде. По большинству проектов приём рекомендаций продлится до 11 июня включительно, а высказаться по поводу памятной стелы можно вплоть до 14 июня.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске открыли муралы в память героев-огнеборцев.