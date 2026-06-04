Депутат Госдумы Игнатов назвал сроки завершения строительства школ в Кировском районе

В Кировском районе Новосибирска продолжается строительство двух проблемных школ. Ход работ проверил депутат Госдумы Виктор Игнатов.

Речь идёт о школах на улицах Виктора Шевелёва, 27 и Николая Сотникова, 30. Подрядчики заявили, что оба объекта смогут принять учеников 1 сентября 2027 года.

Изначально шесть школ в Новосибирске планировали построить по концессии ещё в 2023 году. Однако проект оказался сорван. Руководителя компании-концессионера Отто Сопроненко обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере.

После начала работ на ряде объектов обнаружили серьёзные ошибки. Из-за проблем с конструкциями строителям пришлось сносить уже готовые фундаменты. Позже власти сменили подрядчиков и возобновили строительство.

Во время проверки подрядчики рассказали о причинах демонтажа фундаментов и о работе с грунтовыми водами. Сейчас готовность объектов оценивают примерно в 15 процентов. Для завершения строительства потребуется ещё около года.

Школу на улице Виктора Шевелёва строит компания «Меридиан», которая входит в Первый строительный фонд. Объект на улице Николая Сотникова возводит кузбасская компания «СДС-Строй». Ранее она участвовала в строительстве «Сибирь-Арены».

Каждая из школ рассчитана на 1100 учеников. Власти рассчитывают, что новые здания помогут снизить нагрузку на переполненные школы Кировского района.