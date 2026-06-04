Газовый баллон взорвался в кафе Новосибирска: что известно на данный момент

После вспышки в заведении разрушился потолок, прокуратура начала проверку.

В Новосибирске в кафе «Гельшат» произошёл взрыв газового баллона. В результате пострадали три человека, среди них подросток. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Siberia.

После происшествия в здании оказался разрушен потолок. Также повреждения получила оргтехника.

Пострадавших доставили в больницу. У 15-летнего подростка диагностировали ожог руки.

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку. Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия и все обстоятельства случившегося.