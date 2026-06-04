В Новосибирской области более 560 многодетных семей получили выплаты после пересмотра отказов

Отделение Социального фонда России по Новосибирской области пересмотрело решения об отказе в назначении единого пособия для многодетных семей. Изменения стали возможны после корректировки федерального законодательства.

Под пересмотр попали более 560 семей с тремя и более детьми. Ранее им отказали в продлении выплаты из-за превышения установленного уровня дохода. Речь шла о случаях, когда превышение составляло не более 10 процентов.

В Социальном фонде уточнили, что процедура прошла автоматически. Родителям не пришлось повторно собирать документы или подавать заявления.

Заместитель управляющего регионального отделения СФР Оксана Бабаскина сообщила, что пособие назначают с даты первого обращения семьи. Сейчас ведомство уже начало перечислять деньги за весь прошедший период.

Размер выплаты составляет 50 процентов от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Это около 9 тысяч рублей.

В СФР подчеркнули, что новый порядок касается только семей, которым ранее отказали в продлении пособия. Для новых заявителей продолжают действовать прежние правила оценки нуждаемости. Доход на одного члена семьи не должен превышать 18 560 рублей в месяц.