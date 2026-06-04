В Новосибирске осудили застройщиков за хищение более 234 млн рублей у дольщиков

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по делу о хищении средств участников долевого строительства. Сумма ущерба превысила 234 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Следствие установило, что с 2013 по 2018 год двое руководителей коммерческих организаций собирали деньги граждан на строительство жилья. Полученные средства они выводили и использовали по своему усмотрению, не выполняя обязательства перед дольщиками.

Общий ущерб составил 234,8 миллиона рублей. Суд признал обоих фигурантов виновными в мошенничестве в особо крупном размере.

Одному из осуждённых назначено 5 лет лишения свободы в колонии общего режима и штраф 250 тысяч рублей. Второй получил 4 года колонии и штраф 200 тысяч рублей. Также суд запретил им заниматься деятельностью, связанной с привлечением средств граждан в строительство, сроком на 2 года.