Жительница Новосибирска облысела и обанкротилась из-за обращения в строительную компанию «Мегадом»

В Новосибирске жители, ставшие жертвами строительной компании «Мегадом», продолжают делиться своим горьким опытом. Не дождавшись своих оплаченных домов (многие вложили в проект ипотеки), люди в отчаянии начали банкротиться. Своей историей с Сиб.фм поделилась Юлия Степанова.

Юлия оформляла ипотеку, чтобы построить дом для своей дочери и внуков под Новосибирском. Она выбрала «Мегадом» из списка аккредитованных банком застройщиков, надеясь, что это надежная компания. Однако, как выяснилось, выбор оказался ошибочным.

— Я заказала одноэтажный дом размером 6 на 8 метров. Сначала мне предложили строить из СИП-панелей, но вскоре меня уговорили перейти на каркасный вариант, заверяя, что это не повлияет на стоимость, — рассказала Юлия. — В итоге, банк перевел первый транш в размере 800 тысяч рублей, а затем еще 4,3 миллиона. Но вместо дома мне установили только сваи.

Ситуация ухудшилась, когда Юлия начала общаться с работниками компании и узнала о финансовых проблемах «Мегадома».

— Я неоднократно выходила на митинги, пыталась добиться справедливости, обращалась в различные инстанции, но всё безрезультатно. Мы даже ездили в Москву, в приемную Путина, но это не дало никаких результатов, — с горечью отметила она.

Сейчас Юлия должна выплачивать ипотеку в размере 55 тысяч рублей в месяц, при этом она потеряла здоровье из-за стресса, связанного с этой ситуацией. У неё начались проблемы со зрением, она также облысела на нервной почве.

— Сейчас здоровье мое никуда не годится. Упало зрение, и я больше не могу работать в бьюти-сфере как раньше. Я потратила на юристов и выплатила миллион по ипотеке, получается, в никуда. Я просто подарила эти деньги. Я решила подать на банкротство, поскольку ждать помощи уже нет сил, — говорит Юлия.

Сайт «Мегадома» на момент публикации не функционирует, контактный телефон фирмы не доступен для входящей связи.

В начале февраля правоохранительные органы сообщили о завершении расследования уголовного дела в отношении директора ООО «Мегадом» Виктора Рычкова и еще троих фигурантов. Согласно версии следствия, компания подписала 114 договоров на строительство индивидуальных жилых домов, однако не выполнила своих обязательств. Потерпевшими признаны 124 человека, а ущерб, причинённый деятельностью «Мегадома» и компании-партнера «РСУ-ГИС», составил 445 миллионов рублей. Фигурантам дела инкриминировали мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК).

Дело о строительстве частных домов было передано в Октябрьский районный суд, однако процесс там так и не начался. Материалы были перенаправлены в другой район. Напоминаем, что учредитель и бывший руководитель строительной компании «Мегадом» Евгений Мельников скончался в СИЗО осенью 2024 года, вскоре после своего ареста. Бизнесмен зарегистрировал фирму с уставным капиталом в 10 тысяч рублей летом 2023 года.

Несколькими днями ранее обманутые инвесторы «Мегадом» и других новосибирских застройщиков ИЖС попросили помощи у Путина.