Новосибирцы массово жалуются на страховой дом ВСК из-за ОСАГО и ОМ

Жители жалуются на невозможность дозвониться до операторов, отказы по КАСКО, отсутствие положенных медицинских услуг и долгие разбирательства по ОСАГО. Сиб.фм изучил отзывы клиентов компании и выяснил у юриста, что делать в таких ситуациях.

Лето 2026 года для многих клиентов ВСК началось с разочарования. На порталах отзывов и в социальных сетях новосибирцы всё активнее делятся историями, в которых страховая компания отказывается выполнять свои обязательства либо делает это настолько сложно, что клиенты предпочитают отступиться.

«Инфекциониста не нашлось нигде»

Жительница Новосибирска Елена Ипатий столкнулась с серьёзной проблемой после укуса клеща. Она приобрела страховку в ВСК, рассчитывая на оперативную медицинскую помощь. Однако, по её словам, список медучреждений, которые якобы принимают по этой страховке, оказался фикцией.

«Много медцентров написано, что принимают, а в итоге только для галочки. Ни в одной медорганизации по всему Новосибирску не нашлось инфекциониста. Подтверждённый диагноз, а врача нет, хотя в страховке прописан», — написала Елена в своём отзыве.

Представители компании ответили стандартным сообщением, предложив направить данные договора на почту для принятия мер.

КАСКО и уведомления «Почтой России»

Ещё один распространённый сценарий — ситуация с КАСКО. Автовладелец Денис, оформивший одну из самых дорогих страховок в городе в ВСК, подал документы на возмещение через мобильное приложение. Но вместо выплаты или направления на ремонт он столкнулся с затягиванием процесса.

«Подаёшь, ждёшь логичный исход событий — тебя должны уведомить. А тут начинается затягивание процесса. Открываешь приложение — написано «Страховая решение приняла». Какое решение? Что мне делать дальше? Ничего нет», — возмущается Денис.

Выяснилось, что компания приняла решение об отказе, но уведомила клиента... обычной почтой. В 2026 году.

«Какая почта России для уведомлений? 2026 год! У вас же есть приложение. У-удобно, не? Не слышали?», — задаётся риторическим вопросом мужчина.

«Югория за один визит выплатила 900 тысяч, а эти за 8 тысяч мозг вынесли»

Не менее эмоционально высказывается Ольга Некрасова. Женщина пыталась расторгнуть договор ОСАГО и вернуть деньги, но, по её словам, снова столкнулась с бюрократическим тупиком.

«Пять раз ездила, претензию написала — итог ноль. «Мы тут ни при чём, нам Москва сказала». Видимо, Москва сказала, что ОСАГО и так убыточный продукт, давайте не будем деньги людям возвращать. Югория после одного визита выплатила 900 тысяч, а эти за 8 тысяч весь мозг вынесли!», — негодует клиентка.

Во всех случаях реакция компании сводится к одинаковым шаблонным ответам: «Направьте ФИО и номер договора на почту, проведём проверку». Клиенты же отмечают, что «проверка» нередко заканчивается ничем.

Редакция «Сиб.фм» обратилась за разъяснениями к адвокату по страховым спорам Антону Гребневу.

— Антон, какие права есть у страхователя, если компания отказывает в выплате или не предоставляет услуги?

— Прежде всего нужно понимать: договор страхования — это возмездная услуга. Вы платите деньги, компания берёт на себя обязательства. Если она их не выполняет, это прямое нарушение Закона «О защите прав потребителей» (статья 4 — качество услуги) и Гражданского кодекса РФ (статья 309 — надлежащее исполнение обязательств). У страхователя есть право требовать исполнения договора в полном объёме, включая выплату неустойки за каждый день просрочки.

— Что конкретно может сделать клиент, если страховая затягивает процесс или отказывает «молча»?

— Здесь алгоритм такой. Первый шаг — направить письменную претензию в адрес компании заказным письмом с уведомлением о вручении. Важно, чтобы был документальный след. В претензии нужно чётко указать: какое нарушение допущено, ваши требования (выплата, ремонт, возврат денег) и срок для ответа — 10 рабочих дней. Второй шаг — если претензию проигнорировали или ответили отказом, идти в суд. В иске можно требовать не только сумму страхового возмещения, но и неустойку (1% от суммы за каждый день просрочки по ОСАГО, до 3% по добровольным видам), штраф 50% от присуждённого за отказ добровольно удовлетворить требования потребителя, а также компенсацию морального вреда.

— В истории с Денисом компания отправила уведомление об отказе обычной почтой, хотя есть мобильное приложение. Это законно?

— Формально закон допускает уведомление почтой, если это прописано в договоре. Но здесь есть важный нюанс: если компания использует приложение для подачи документов, она обязана обеспечить и обратную связь через него. Затягивание процесса и отправка уведомления таким архаичным способом в 2026-м — это, мягко говоря, недобросовестно. Клиент вправе требовать, чтобы уведомление было направлено тем же способом, которым он подавал документы. Если компания этого не сделала, можно говорить о нарушении порядка уведомления и недобросовестном исполнении обязательств.

— Что делать клиентам, которые столкнулись с ситуацией, как у Елены (нет врачей по страховке от клеща)?

— По полису добровольного медицинского страхования (ДМС) или страховке от несчастного случая страховая компания обязана организовать медицинскую помощь. Если она не может предоставить врача в заявленных клиниках, это её проблема, а не клиента. Клиент вправе потребовать, чтобы компания направила его в другое медучреждение за свой счёт либо компенсировала расходы на платный приём, если пришлось обратиться самостоятельно. В случае отказа — снова претензия и суд. Спрос взыскать неустойку за каждый день просрочки исполнения обязательства.