Новосибирцев предупредили об аферистах в фальшивых домовых чатах

Антитеррористическая комиссия Новосибирской области предупреждает о новых схемах мошенничества в домовых чатах. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, злоумышленники создают в мессенджере МАКС группы, которые маскируются под официальные площадки жилого дома или управляющей компании.

Руководитель аппарата АТК Александр Уланов призвал жителей региона к предельной осторожности и рекомендовал не переходить по подозрительным QR-кодам и ссылкам, в том числе расклеенным прямо в подъездах многоквартирных домов.

Преступники действуют по отлаженной схеме: под любым предлогом – от срочной замены домофонных ключей до регистрации на собрании собственников – они убеждают жертву перейти по ссылке и сообщить код. Это неизбежно ведёт к краже аккаунтов в мессенджерах, доступа к порталу «Госуслуги» и денег с банковских счетов. Особую опасность представляет то, что ту же тактику применяют и вербовщики, вовлекающие граждан шантажом или посулами лёгких денег в противоправную деятельность, что грозит серьёзной уголовной ответственностью.

Чтобы обезопасить себя, специалисты рекомендуют заранее ограничить круг контактов в мессенджерах, запретив звонки, сообщения и приглашения в чаты от посторонних, а также поиск по номеру телефона. Стоит помнить, что аферисты умело подделывают имена и фотографии знакомых, выдавая себя за соседей, коммунальщиков и любых других лиц. При возникновении малейших сомнений лучше прервать разговор и перезвонить по официальным номерам либо обратиться к старшему по дому или подъезду. Также общение стоит немедленно прекратить, если собеседник просит назвать какой-либо код.

Владельцем настоящего чата в МАКС является Госжилинспекция региона, а администратором – представитель УК, ТСЖ, ТСН или ЖСК. Отличить подлинный чат можно по этим параметрам, а также по наличию чат-ботов «Госуслуги Дом» и чат-бота «Инфо Бот».