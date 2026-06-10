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общество

Движение по улице 1905 года в Новосибирске перекрыли до 24 июня

Фото: Сиб.фм
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В Центральном округе Новосибирска начали действовать временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 8 по 24 июня полностью закрыта проезжая часть улицы 1905 года в районе дома №2. Одновременно с этим на три метра сужена дорога на улице Дмитрия Шамшурина, примыкающей к этому же зданию.

Причиной неудобств стал плановый ремонт теплотрассы. Автомобилистов просят быть внимательными на данном участке, строго руководствоваться установленными знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Сиб.фм писал о том, что из-за перекрытий участков улицы Советской и Димитровского проспекта в центре Новосибирска образовались длинные пробки. Председатель «Федерации автовладельцев России» в Новосибирской области Вячеслав Ашурков назвал способы разрешить этот транспортный коллапс.

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Наталья Шлюшинская
журналист

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