Движение по улице 1905 года в Новосибирске перекрыли до 24 июня

В Центральном округе Новосибирска начали действовать временные ограничения движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

С 8 по 24 июня полностью закрыта проезжая часть улицы 1905 года в районе дома №2. Одновременно с этим на три метра сужена дорога на улице Дмитрия Шамшурина, примыкающей к этому же зданию.

Причиной неудобств стал плановый ремонт теплотрассы. Автомобилистов просят быть внимательными на данном участке, строго руководствоваться установленными знаками и соблюдать правила дорожного движения.

Ранее Сиб.фм писал о том, что из-за перекрытий участков улицы Советской и Димитровского проспекта в центре Новосибирска образовались длинные пробки. Председатель «Федерации автовладельцев России» в Новосибирской области Вячеслав Ашурков назвал способы разрешить этот транспортный коллапс.