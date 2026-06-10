Гендиректор завода «Искра» Кондратьев стал депутатом Заксобрания Новосибирской области

Избирательная комиссия Новосибирской области 9 июня вручила депутатский мандат генеральному директору АО «НМЗ «Искра» Сергею Кондратьеву. Он вошёл в состав Законодательного собрания региона по списку Российской партии пенсионеров за социальную справедливость.

Мандат стал вакантным после досрочного сложения полномочий прежним руководителем фракции Владимиром Ворожцовым, который намерен сосредоточиться на подготовке к выборам в Госдуму 2026 года.

Сергей Кондратьев возглавляет Новосибирский механический завод «Искра» с 2017 года, а само предприятие считается одним из флагманов промышленного комплекса области. Комментируя получение мандата, депутат подчеркнул, что воспринимает это, прежде всего, как большую ответственность перед жителями региона.

«Конечно, есть определенное волнение, но оно связано не со статусом, а с пониманием масштаба предстоящей работы», — сказал Кондратьев.

Он также отметил, что фракция Партии пенсионеров уже второй созыв присутствует в региональном парламенте и за это время сформировала серьёзный задел по важнейшим социальным инициативам. Кондратьев заверил, что ему хорошо известны эти проекты, и он намерен обеспечить их последовательное продолжение, планируя системную, вдумчивую и последовательную работу в течение предстоящих четырёх лет ради защиты интересов избирателей.

В Законодательном собрании Сергей Кондратьев займёт пост заместителя руководителя фракции РППСС, которую возглавляет депутат Александр Аверкин. О возможном переходе руководителя «Искры» в областной парламент источники в региональном отделении партии сообщали ещё в конце мая, называя его основным претендентом на освободившийся мандат.

Эксперты тогда отмечали, что приход руководителя крупного промышленного предприятия способен усилить во фракционной работе промышленное и социальное направление.