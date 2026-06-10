В Новосибирске высадили 150 тысяч цветов и 2,5 тысячи деревьев

В Новосибирске продолжается озеленение городских территорий. Специалисты уже высадили около 150 тысяч цветов, а также свыше 2,5 тысячи деревьев и кустарников.

Сотрудники Горзеленхоза завершают оформление цветочной клумбы в Театральном сквере, где распустятся более 4 тысяч петуний, церарий и бархатцев. Всего в текущем сезоне планируется высадить порядка 450 тысяч однолетних растений, представленных более чем 30 видами.

Параллельно в городе проходит Всероссийское онлайн-голосование за выбор общественных пространств для благоустройства в 2027 году. Оно продлится до 12 июня. Жителям предлагается выбрать одну из 27 территорий, отобранных с учётом предложений горожан. В список вошли по три площадки от Дзержинского, Калининского, Ленинского, Советского и Октябрьского районов, а также по четыре территории от Кировского, Первомайского районов и Центрального округа. Подробная информация о проектах размещена на официальном сайте города Новосибирска.