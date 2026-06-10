Синоптики рассказали о погоде в Новосибирске на День России

Синоптики рассказали, какой погоды ждать новосибирцам на длинные выходные в честь Дня России. Первая половина июня выдалась аномально жаркой — столбики термометров поднимались до +34 градусов, однако к праздникам воздух остыл до комфортных значений.

На День России, который будут отмечать 12, 13 и 14 июня, дневная температура составит от +22 до +26 градусов. Ночи тоже будут тёплыми — около +14...+15 градусов. Однако синоптики предупреждают о неустойчивой погоде: ожидаются переменная облачность и высокая вероятность кратковременных дождей с грозами. Самый высокий шанс осадков прогнозируют в субботу, 13 июня, — до 79 процентов. В воскресенье, 14 июня, станет немного прохладнее: днём +22...+24 градуса, ночью около +14. Во все праздничные дни сохраняется высокий, четвёртый класс пожарной опасности, поэтому в МЧС призывают быть предельно осторожными с огнём на природе.

Ранее сообщалось, что новосибирские аграрии пересматривают посевные портфели, чтобы заработать на масличных культурах.