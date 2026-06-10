Минприроды Новосибирской области предупредило о рекордной активности клещей в лесопарках региона

Минприроды Новосибирской области предупредило жителей о рекордной активности клещей в лесопарках региона. Новосибирская область входит в число самых неблагополучных территорий России по инфекциям, передаваемым иксодовыми клещами.

В отдельных лесопарковых зонах плотность членистоногих достигает 50 и более особей на километр маршрута. В Новосибирске обитают три основных вида переносчиков, которые способны заразить человека минимум девятью заболеваниями. Чаще всего у клещей выявляют риккетсии, боррелии и вирус клещевого энцефалита.

Особую тревогу у ученых вызывают гибридные особи. Такие клещи ведут себя агрессивнее обычных, и специалисты настаивают на их дальнейшем детальном изучении.

Ранее сообщалось, что в Новосибирской области клещи стали кусать в восемь раз реже, чем год назад.