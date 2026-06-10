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общество

Два человека утонули в Новосибирской области за неделю

Фото: Сиб.фм / Фото: Центр ГО, ЧС и ПБ по региону
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Не все новосибирцы купаются в специально оборудованных местах, и иногда такой заплыв может обернуться трагедией.

Из-за аномальной жары ситуация на реках и озёрах Новосибирской области становится всё тревожнее. За последнюю неделю в регионе утонули два человека, сообщил 8 июня руководитель ГУ МЧС Виктор Орлов.

Всего за это время на воде произошло четыре происшествия. Три случая случились в самом Новосибирске, ещё один — в Мошковском районе. Люди активно идут купаться, спасаясь от зноя, но это только повышает риск трагедий. Водолазы до сих пор ведут поиски тел погибших в Каргатском и Тогучинском районах.

Ранее сообщалось, что аномальная жара до +33 градусов сохранится в Новосибирской области до 12 июня.

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Кристина Уколова
Журналист

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