Два человека утонули в Новосибирской области за неделю

Не все новосибирцы купаются в специально оборудованных местах, и иногда такой заплыв может обернуться трагедией.

Из-за аномальной жары ситуация на реках и озёрах Новосибирской области становится всё тревожнее. За последнюю неделю в регионе утонули два человека, сообщил 8 июня руководитель ГУ МЧС Виктор Орлов.

Всего за это время на воде произошло четыре происшествия. Три случая случились в самом Новосибирске, ещё один — в Мошковском районе. Люди активно идут купаться, спасаясь от зноя, но это только повышает риск трагедий. Водолазы до сих пор ведут поиски тел погибших в Каргатском и Тогучинском районах.

Ранее сообщалось, что аномальная жара до +33 градусов сохранится в Новосибирской области до 12 июня.