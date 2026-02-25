Что запрещено есть в первую неделю Великого поста

У православных верующих идет первая седмица Великого поста — самое строгое время с точки зрения пищевых ограничений. Церковный устав предписывает мирянам особые правила питания в эти дни, а также дает рекомендации по образу жизни. Рассказываем, как правильно организовать трапезу и чего стоит избегать в начале поста.

В первую неделю Великого поста устав предполагает наиболее строгое воздержание в пище. Для соблюдающих пост разрешена только горячая пища без добавления растительного масла, при этом трапеза рекомендуется один раз в день.

В меню можно включать каши на воде из гречки, овсянки, пшена, перловки и риса. Разрешены любые овощи в вареном, тушеном или запеченном виде, а также бобовые — чечевица, фасоль, нут и горох. Употребление грибов, макаронных изделий без яиц и молока, а также хлеба, орехов, меда и сухофруктов не возбраняется. Под запретом остаются мясо, птица, молочные продукты, яйца и рыба. Также нельзя употреблять алкоголь и использовать растительное масло при приготовлении пищи.

Первые дни поста верующие советуют посвятить духовному очищению, молитве и, по возможности, посещению церковных служб. В это время не рекомендуется лениться и проводить время в праздности. Важно избегать выяснения отношений и конфликтов. Крупные траты и покупки также считаются нежелательными, поскольку отвлекают от внутреннего сосредоточения.

Священнослужители напоминают, что телесное воздержание должно служить духовному росту, а не являться самоцелью. В этой связи людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или нарушениями обмена веществ рекомендуют предварительно согласовывать степень строгости поста с лечащим врачом и духовником.

