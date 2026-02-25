82.76% -1.2
В Новосибирске измерили радиоактивный фон

Разговоры о возможном радиационном фоне в отдельных точках Новосибирска ведутся ещё с советских времён.

Чаще всего в подобных обсуждениях упоминают Новосибирский завод химконцентратов, а также городские теплоэлектроцентрали — жители нередко предполагают, что шлак после сжигания угля может давать повышенные показатели. В последние годы к этим версиям добавился и строящийся источник синхротронного излучения СКИФ.

Журналисты Om1 Новосибирск проверили популярные «подозрительные» локации с помощью дозиметра. Наиболее высокий показатель зафиксирован возле ТЭЦ-5 — 0,16 мкЗв/ч. Аналогичный уровень прибор показал в микрорайоне «Родники», расположенном недалеко от НЗХК.

На Красном проспекте значение составило 0,12 мкЗв/ч. Ещё ниже фон оказался рядом с объектом СКИФ — 0,08 мкЗв/ч. Такой же показатель зафиксирован в микрорайоне «Весенний» Первомайского района, где находится крупная промышленная зона.

Специалисты отмечают, что безопасным считается уровень до 0,3 мкЗв/ч. Опасными признаются значения выше 0,5 мкЗв/ч. Зафиксированные в ходе замеров данные укладываются в пределы нормы.

Игорь Кириченко
Журналист

