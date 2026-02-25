ВТБ отчитался о прибыли за год, банк нарастил число клиентов до 30,3 млн человек

Группа ВТБ опубликовала консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 2025 год, зафиксировав чистую прибыль на уровне 502,1 млрд рублей. В банке подчеркивают, что она превышает стратегические ориентиры, заложенные на текущий трехлетний цикл стратегии развития. Рентабельность капитала (RoE) по итогам года составила 18,3%.

По итогам года количество активных розничных клиентов банка увеличилось на рекордные 5,8 млн человек и достигло 30,3 млн, что на 23% превышает показатель предыдущего года. Цифровая аудитория также показала значительный рост: ежемесячная аудитория приложения увеличилась на 21%, приблизившись к 27 млн пользователей.

Кроме того, на конец года банк обслуживал 2,3 млн розничных инвесторов и 1,8 млн предпринимателей и более 2900 крупнейших российских компаний.

«Группа в 2025 году продемонстрировала высокую адаптивность к жесткой денежно-кредитной политике и усиливающимся регуляторным требованиям к капиталу. Чистая прибыль превысила 500 млрд рублей, были выплачены рекордные дивиденды, проведена знаковая для российского рынка сделка по увеличению капитала, при этом акционерная база превысила 1,4 млн человек», — сказал первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

В структуре бизнеса продолжился «кредитный маневр»: на фоне жесткой денежно-кредитной политики банк сместил фокус с розничного кредитования в сторону корпоративного. Портфель кредитов юридическим лицам вырос за год на 7,9%, до 17,2 трлн рублей.